Sampdoria troppo altalenante: i recuperi per Sottil che cambia la difesa

GENOVA - Tanti gol segnati ma troppi subiti, ora la Sampdoria è a caccia del giusto equilibrio. Domenica arriva il Mantova a Marassi e i blucerchiati vogliono finalmente trovare quella quadratura che sinora - sia con Pirlo sia con Sottil in panchina - non si è praticamente mai vista. Nessun cambio di modulo e conferma del 3-5-2 ma molto deve cambiare nei dettagli, nelle situazioni individuali, nelle letture della fase difensiva. È un problema di uomini o di atteggiamento? Forse la verità sta in mezzo ma intanto Sottil sta premendo sull'acceleratore per recuperare i giocatori ultimamente indisponibili in difesa. Romagnoli ieri è tornato a lavorare coi compagni per gran parte dell'allenamento e potrebbe ritrovare il suo posto al centro della difesa al posto di un Riccio che non ha entusiasmato nelle ultime gare con Juve Stabia e Cesena. In verità anche lo stesso Romagnoli non ha brillato sinora in blucerchiato, ma l'esperienza dell'ex Frosinone può tornare utile alla causa.

Silvestri non può più sbagliare

I guai fisici non sono ancora messi alle spalle per Veroli ma anche l'ex Catanzaro - l'anno scorso protagonista di un ottimo campionato di B - potrebbe rivedersi dall'inizio nel match col Mantova. La Samp punta al recupero del giocatore da qui alle prossime ore, al netto di condizioni non perfette, per dare qualche alternativa in più a un reparto dove sia Riccio sia Vulikic potrebbero rifiatare non solo per il rendimento offerto in campo ma anche in vista del turno infrasettimanale della prossima settimana con la gara di mercoledì a Cittadella. Conferma per Silvestri tra i pali nonostante le incertezze delle ultime partite, soprattutto il gol concesso a Kargbo con un tiro cross facilmente leggibile a Cesena.

In questo momento l'estremo difensore emiliano, arrivato peraltro alla Samp come uomo di fiducia di Sottil che lo aveva già allenato a Udine, non è realmente messo in discussione anche se è chiamato a evitare ulteriori passaggi a vuoto. Le alternative Vismara e Ghidotti, oltre a Ravaglia, restano per ora solo sullo sfondo. A centrocampo la Samp dovrebbe confermare Meulensteen al posto di Yepes anche perché le quotazioni dell’olandese dopo la doppietta al Manuzzi si sono decisamente rialzate. Probabile anche l’impiego dall’inizio di Kasami, che ha bisogno di minutaggio per migliorare la sua condizione fisica. Ballottaggio tra Benedetti e Akisanmiro: il giovane ex interista scalpita dopo il gol messo a segno nel finale contro il Cesena.

Bogliasco riabbraccia Flachi

In attacco probabile conferma di Tutino e Coda ma qualcosa può cambiare in panchina: un leggero fastidio muscolare mette in dubbio La Gumina, occhio dunque alle chances di Borini di ritrovare un posto tra i convocati. L’esclusione dell’ex attaccante di Milan, Roma e Liverpool aveva creato non poca sorpresa la scorsa settimana. A proposito di attaccanti ieri a Bogliasco si è rivisto Francesco Flachi, una visita particolarmente rasserenante dopo l’infarto che lo aveva colpito nei giorni scorsi con tanto di ricovero all’ospedale di Lavagna. Il grande ex blucerchiato, oggi a 49 anni allenatore del Psm Rapallo tra i dilettanti, si è concesso sorrisi, strette di mano e selfie coi giocatori attuali (su tutti Tutino e l’ex viola Venuti) ritrovando con piacere l’ex compagno Accardi, oggi ds dei blucerchiati.