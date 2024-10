La Sampdoria prova a conquistare Marassi: il Mantova per invertire la rotta

GENOVA - La Sampdoria prova a riconquistare Marassi . Domani al Ferraris il match col Mantova è di quelli da non fallire per i blucerchiati, sull’onda della vittoria di Cesena ha restituito fiducia alla squadra di Sottil . E però il fattore Marassi, un po’ come successo anche nella prima parte dello scorso campionato, sinora non ha ancora inciso positivamente sull’andamento di Silvestri e compagni. Considerando anche la sconfitta con la Reggiana quando c’era ancora Pirlo in panchina, sin qui 4 punti in 4 partite tra le mura amiche per la Samp: troppo pochi oltre tutto con una sola vittoria (quella col Sudtirol) e due sole reti segnate. Domani però si rivedrà il pubblico al Ferraris, non un dettaglio da poco visto che i blucerchiati per il secondo anno di fila detengono il record di abbonamenti per il campionato cadetto.

Sampdoria, contro il Mantova stadio da Serie A

Annunciati quasi 22 mila spettatori, la cornice insomma sarà da Serie A per il ritorno a casa dei tifosi dopo la sconfitta a porte chiuse con la Juve Stabia successiva agli scontri a margine del derby di Coppa Italia. Un pubblico importante che fino a qualche mese fa Pirlo tirava spesso in ballo in termini di “pressione” a volte condizionante in modo negativo mentre Sottil in queste settimane più volte ha sottilineato la necessità di far diventare il Ferraris “un fortino” per la risalita in classifica. Ma questa Samp fa meglio in trasferta che in casa: in questa stagione 7 punti in 5 partite. Nella gestione Sottil due vittorie in Emilia Romagna, prima a Modena e poi a Cesena, e la precedente sconfitta di Cosenza. La media punti interna sinora è di 1 punto, in trasferta di 1,4: serve un’inversione di tendenza già a partire dalla gara col Mantova.

Sampdoria, le ultime sulla sfida contro il Mantova

Le scelte: uno stiramento mette ko La Gumina almeno per una settimana, si rivedrà Borini tra i convocati dopo l’esclusione di Cesena. L’ex Milan e Roma sarà la prima alternativa a Coda e Tutino, occhio alle chanche di rientro per Pedrola assente da maggio. Ballottaggio tra Akisanmiro e Benedetti in mediana, una maglia in due tra Romagnoli (in vantaggio) e Riccio in difesa mentre si cercherà il recupero di Veroli alle prese con la pubalgia. Passi avanti sul progetto di riqualificazione dello stadio Ferraris: con un doppio comunicato Samp e Genoa hanno annunciato il sostegno al progetto promosso da Cds Holding, ipotesi caldeggiata dall’amministrazione comunale. L’ingresso di questo soggetto terzo dovrebbe permettere un’accellerata nell’operazione anche dal punto di vista finanziario: l’acquisto dello stadio è valutato intorno ai 15 milioni.