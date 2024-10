Sampdoria, aria d'alta quota: i segreti di Sottil e le possibili sorprese

GENOVA - Scusate il ritardo. La Sampdoria ha impiegato 10 giornate per ritrovarsi nella parte sinistra della classifica e finalmente in zona play off. Aria d'alta quota per una squadra che, pur tra alti e bassi a livello di prestazioni, sembra aver trovato la marcia giusta. Nelle ultime 5 giornate i blucerchiati stanno viaggiando a ritmo da Serie A: in questa classifica relativa la squadra di Sottil conta 12 punti, uno in più rispetto allo Spezia e due di vantaggio su Cremonese e Pisa, e si trova alle spalle del solo Sassuolo (13 punti) oggi considerato un po' da tutti come la favorita numero uno per vincere il campionato. Nella graduatoria reale invece la Samp è a -7 dalla promozione diretta ma siamo solo a fine ottobre e gli scenari di sicuro cambieranno ancora.

Sampdoria pronta a volare

Una Samp ancora non perfetta e con ampi margini di miglioramento – come sta riconoscendo in primis il tecnico Andrea Sottil – ma che sta cambiando pelle e uomini. In porta l'impatto di Paolo Vismara, preferito a Silvestri nella gara col Mantova, si è rivelato vincente. Il campo però dice che almeno per il momento il 21enne prelevato dall'Atalanta Under 23 dà maggiori garanzie rispetto a Silvestri, pur uomo di fiducia di Sottil dai tempi di Udine. A centrocampo sta convincendo in pieno Meulensteen che – dopo la doppietta al Cesena – ha perfino rafforzato la maglia da titolare con l'ottima prova contro il Mantova. Al suo fianco poi è tornato a recitare un ruolo da protagonista Kasami. Lo svizzero aveva vissuto una prima parte di stagione ai margini, prima con Pirlo e inizialmente anche con Sottil, ma pur con una condizione fisica ancora migliorabile sta tornando centrale in questa Samp: gol decisivo al Mantova dopo l'assist per Ioannou a Modena e il pressing sull'autogol di Prestia a Cesena. Un giocatore di esperienza e qualità. “Mi sono fatto trovare pronto, tutti i ragazzi sanno quanto ci tenga a questa maglia. Adesso dobbiamo pensare a restare umili e andare avanti” il messaggio dello stesso Kasami dopo il successo di domenica.

Sampdoria, il punto alla vigilia della sfida al Cittadella

Sempre in mediana si attende la crescita di Akisanmiro, che dopo il gol a Cesena non è stato schierato dall'inizio col Mantova, preferito a un Benedetti in verità sempre piuttosto deludente. Positivo il rientro di Romagnoli in difesa dove convince meno Riccio. Ancora punti interrogativi invece sulla gestione dei cambi da parte di Sottil, soprattutto in attacco dove Borini continua a non avere spazio mentre Pedrola (rientrato da due settimane) per ora non si è ancora rivisto. Domani turno infrasettimanale a Cittadella, ci saranno sicuramente delle novità in formazione. E forse può essere l'occasione per Sottil di dare spazio a qualche alternativa.