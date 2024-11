Sampdoria in ritiro, Sottil resta: fiducia della società e i dubbi dei tifosi

Non cambiare niente per provare a cambiare tutto. La scelta della Sampdoria di confermare l'allenatore Andrea Sottil nonostante la crisi di risultati sta facendo discutere ambiente e tifosi ma i blucerchiati e il ds Accardi - che già aveva congedato Pirlo dopo appena tre giornate, probabilmente troppo presto - sono convinti di poter ancora rimediare agli errori fin qui da matita rossa tra campo e mercato. La squadra è in ritiro a Bogliasco , nonostante la pausa di campionato, fino a nuovo ordine del presidente Manfredi . I calciatori non sono chiamati agli straordinari (il primo doppio allenamento della settimana dovrebbe essere domani) ma sono al centro di un confronto continuo, anche franco, con l'allenatore per provare ad andare oltre i problemi. "Troppi attacchi anche personali alla difesa, nessuno tocchi i miei giocatori", aveva detto lo stesso Sottil dopo le critiche - per la verità legittime - a seguito della sconfitta di un mese fa con la Juve Stabia. Fu quello un tentativo da parte del mister piemontese di difendere il gruppo a disposizione, di cui il mister ha sempre tessuto le lodi. Al netto dei problemi di gioco che questa Samp non ha ancora risolto, c'è sicuramente da lavorare anche nel feeling tra lo stesso Sottil e la squadra all'interno dello spogliatoio. Perché se la società deciderà di andare avanti con l'ex mister dell' Udinese (comunque legato al destino dei prossimi risultati, a iniziare dalla gara del 24 novembre a Palermo) spetterà a tutti capire come poter dare un maggior contributo sotto ogni aspetto. A iniziare da Accardi e Sottil e arrivando naturalmente ai giocatori.

Samp, la possibile svolta

Tutti in discussione, insomma. La Samp probabilmente passerà alla difesa a quatto e a un 4-2-3-1 per dare maggiore equilibro alla squadra e soprattutto per sfruttare in pieno il talento di Pedrola, il giocatore più forte in rosa (brillante intuizione dell'ex ds doriano Andrea Mancini) per cui sinora Sottil non ha ancora trovato il vestito giusto. L'unica vera punta sarà Tutino visto lo stop annunciato di Massimo Coda: gli esami definitivi sono attesi in queste ore ma il giocatore con ogni probabilità dovrebbe essere alle prese con uno stiramento al flessore della coscia destra. Starà fermo per circa un mese. Tra le altre novità l'utilizzo di Meulensteen al fianco di uno tra Kasami o Bellemo davanti alla difesa, con Akisanmiro - forse tra i pochi a salvarsi nel disastro di sabato scorso a Pisa - sulla linea dei trequartisti al fianco di Pedrola e forse Depaoli o comunque al fianco di un esterno destro (in rosa ci sono anche Venuti e Bereszysnki, senza dimenticare i mancini Ioannou, Giordano e Barreca). In ogni caso questa Sampdoria deve svegliarsi in fretta. Perché il rischio di buttare via un altro anno è davvero concreto.

La Sampdoria femminile cambia allenatore

Cambio di panchina per la Sampdoria femminile, ultima in classifica nel campionato di Serie A. Esonerato Davide Corti, al suo posto la squadra è stata affidata ad intermim a Stefano Castiglione, allenatore della Primavera donne.