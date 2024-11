Sampdoria, Accardi guarda avanti: "Ora il riscatto con Sottil"

Pietro Accardi prova ad andare oltre la crisi della Samp . Il ds blucerchiato - per la prima volta da inizio campionato - si apre a microfoni e taccuini per ribadire la fiducia a Sottil nonostante gli ultimi risultati deludenti e per ricaricare una squadra, da lui costruita, che non convince. «Il ritiro è finito dopo tre giorni. Non è stato punitivo ma risolutivo. Era necessario confrontarci ancora di più. Sappiamo il momento che stiamo vivendo, siamo convinti di avere le risorse per ribaltare la situazione. Quando ho accettato la Samp conoscevo le difficoltà a cui sarei andato incontro. Non ho dubbi sui giocatori che abbiamo scelto. Ma tutti dobbiamo fare di più, io in primis - dice Accardi - il mister non è a tempo. Sottil gode della mia fiducia, della società e della squadra. Sa anche lui che si deve vedere uno spirito, un atteggiamento, un carattere diverso. Da ora in avanti questo non deve più mancare. Il cambio modulo? Il mister aveva già questa idea per provare nuove soluzioni con giocatori al rientro. Pedrola sta meglio, può giocare dall’inizio».

Le parole di Accardi

La Samp è ancora traballante. «Sono il primo che commette errori tutti i giorni, chi prende delle decisioni fa degli errori. Su Pirlo avevamo deciso di dare continuità a un progetto tecnico. Ci si aspettava un inizio diverso, per questo abbiamo cambiato. Un suo eventuale ritorno? Non è un discorso di Pirlo o Sottil. E’ un discorso di fiducia. Noi abbiamo fiducia in Sottil. Lo abbiamo scelto perché le sue squadre sono sempre state determinate, cazzute. Vogliamo una Sampdoria con la faccia di Sottil. E anche con la mia faccia», dice Accardi. Poi le valutazioni sui singoli: «Tutino lo abbiamo voluto perché crediamo in lui come calciatore. Lui è il primo a non essere contento del suo rendimento. Non esiste alcun caso Borini, così come per Barreca e Ricci. Qui c’è sempre stato un allenatore che ha avuto 30 giocatori e fa le sue scelte. Borini è dentro al gruppo, al mercato di gennaio non ci sto pensando e questo vale per tutti. Avete visto anche Kasami che oggi sta giocando. Sottil ha parlato con lui, non ha preclusioni con nessuno».

Il mercato estivo

Sul mercato estivo. «Le conferme di Stankovic e Sebastiano Esposito non erano nei nostri programmi. In difesa abbiamo giocatori esperti, poi sapevamo di dover aspettare Ferrari che ora sta meglio mentre Veroli si è fermato. Abbiamo preso Bellemo e Meulensteen, due play? No, Bellemo non fa quel ruolo. È un centrocampista a due che può fare anche la mezz’ala di raccordo. Non dimentichiamoci di Vieira, abbiamo due mezz’ali di gamba come Akisanmiro e Benedetti. In questo momento anche a centrocampo non pensiamo a gennaio. I quattro portieri? Quando si è fatto male Ghidotti siamo rimasti con Vismara e Ravaglia, lì è nata l’occasione Silvestri», continua Accardi.

La Serie A

Cosa succede se la Samp non dovesse centrare la A? «Inutile parlare di Serie A, dobbiamo fare i fatti. Le chiacchiere stanno a zero, l’obiettivo di oggi è preparare la gara col Palermo. Chi non sa vivere pressioni e aspettative non può fare questo lavoro». Accardi è l’unico riferimento tecnico in una società dove mancano - tra Manfredi, Messina e Fiorella - dirigenti con esperienza di calcio alle spalle? «Ho un rapporto fantastico con la proprietà. Siamo in totale sinergia. Ma sono l’unico responsabile tecnico. Non è un limite per me. Ho avuto la fortuna a Empoli di avere un presidente come Fabrizio Corsi, una persona importante che mi ha fatto crescere. Anche a Empoli però prendevo le decisioni, mi assumevo le responsabilità. E poi che Manfredi non sappia di calcio è da vedersi. Quando il presidente investe i soldi impara in fretta a capire le dinamiche calcistiche».