La Samp vuole fare le cose... Semplici: in arrivo l’annuncio, poi il primo allenamento

GENOVA - Leonardo Semplici oggi dirigerà il suo primo allenamento - anzi una doppia seduta - a Bogliasco come nuovo allenatore della Sampdoria. Il terzo tecnico dopo gli esoneri di Pirlo e Sottil nel contesto di una stagione fin qui contraddittoria e fallimentare per i blucerchiati. Il fiorentino nel tardo pomeriggio di ieri ha preso contatto col centro sportivo “Mugnaini” e sarà ufficializzato oggi: per lui un contratto di poco più di 6 mesi, da qui a giugno, da 200 mila euro con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A. Un risultato sportivo che in questo momento - con la squadra in piena zona playout - non sembra certo facile da raggiungere. Una sfida per la Sampdoria - partita all’inizio della stagione tra le favorite ma sinora vittima dei tanti errori di mercato e gestione di allenatori e giocatori, col ds Accardi più che mai sul banco degli imputati - ma anche per lo stesso Semplici a caccia di riscatto dopo le ultime due esperienze non brillanti a Cagliari e alla Spezia. L’ex mister della Spal nella mattinata di ieri si è incontrato a Milano con Matteo Manfredi lasciando una percezione positiva al presidente blucerchiato, in questo momento tutt’altro che contento dei risultati della squadra e della gestione Accardi.

Samp-Semplici: ora l'ufficialità

L’esonero di Pirlo era stato deciso troppo presto, quello di Sottil è arrivato probabilmente troppo tardi: un vortice di errori considerando anche il valore reale di una squadra che - al netto dei colpi da copertina Coda e Tutino - sinora non si è rivelata competitiva come la società si auspicava in estate. Semplici arriva alla Samp come normalizzatore e secondo l’idea del club dovrà lavorare in primis sulle teste dei calciatori, oltreché sugli aspetti più prettamente tecnici e tattici: l’allenatore avrebbe accettato perché convinto di poter far emergere i valori di una rosa che con ogni probabilità sarà modificata non poco sul mercato di gennaio. Oggi Semplici verrà ufficializzato dopo le visite mediche, la presentazione ai media è fissata per domani: curiosamente la sua prima gara sulla panchina doriana sarà sabato a Marassi contro il lanciatissimo Spezia, l’ultima formazione che ha allenato sino al giugno 2023.

Semplici: missione delicata

La scelta di Semplici è arrivata dopo un paio di giorni di casting o comunque di riflessioni da parte di Accardi, Manfredi e del consigliere Alessandro Messina (figura che non ha però un ruolo nell’organigramma, altra contraddizione della gestione di un club in cui manca un dg con esperienza nel calcio) che hanno coinvolto anche altri nomi, da Andreazzoli a Foti sino a Vivarini e persino Maran, esonerato solo due giorni fa dal Brescia. Niente da fare per il ritorno di Pirlo, pur sotto contratto: i rapporti con Accardi non sarebbero stati ideali per un rientro. La reazione dei tifosi via social all’arrivo di Semplici sinora è stata abbastanza freddina. È una fase delicatissima della storia del club, critiche e dubbi non mancano. Al mister toscano il compito di scacciare i mugugni.