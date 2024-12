Sampdoria, Semplici ha le idee chiare: "Niente gerarchie e non stravolgo"

Leonardo Semplici veste i panni di allenatore ma anche di psicologo e confessore di una Sampdoria in crisi. Il terzo mister della travagliata stagione doriana - fin qui contrassegnata da una lunga serie di errori - è chiamato a invertire una rotta fallimentare. «Se siamo qui a presentare il terzo allenatore è ovvio che qualcosa abbiamo sbagliato. La resposabilità è di tutti. Oggi si volta pagina, è un nuovo inizio», le parole del direttore sportivo Pietro Accardi che resta più che mai sul banco degli imputati per le scelte e la gestione di calciatori e tecnici. Il club però è convinto della bontà della rosa e si affida al mister fiorentino per alleggerire in primis le teste di una squadra che di sicuro non è una corazzata (molte mosse di mercato sinora hanno deluso) ma che probabilmente non è neppure così scarsa da rischiare la zona retrocessione.

Sampdoria, le parole di Semplici

«Non sono un allenatore che fa promesse. Sono uno di campo, uno che lavora. Se sono venuto qui è perché vedo prospettive di risalita. Quanto lo dirà il campo. Da parte mia e di tutti c’è la voglia di stravolgere questa situazione. Sono felicissimo, avevo voglia di rimettermi in discussione. È un orgoglio rappresentare una società così importante. Mi auguro di poter contribuire a far tornare la Sampdoria alla categoria a cui puntiamo», dice Semplici che - pur senza sbilanciarsi - fa capire che i blucerchiati non vogliono ancora rinunciare all’idea di una rimonta almeno in chiave playoff. L’aspetto mentale viene prima anche di quello tattico. «A me piace molto parlare coi calciatori, cercare di capire la chiave di ognuno. Non sono qui per stravolgere ma per dare valore a questi ragazzi. Il mio passato e il passato dei calciatori conta fino a un certo punto. Conta quello che faremo da domani. Attraverso colloqui individuali e di squadra stiamo cercando di lavorare molto sulla testa di questi ragazzi. La rosa della Sampdoria è di valore. Ho già detto ai giocatori che non devono preoccuparsi. Se vinciamo sarà merito loro, se perdiamo la colpa sarà mia».

Le scelte tecniche di Semplici

Poi ci saranno le scelte tecniche, quelle che faranno la differenza nel bene e nel male. Sinora non è mancata la confusione su molti aspetti: dal dualismo Silvestri-Vismara in porta sino ai tira e molla su Borini, Kasami e lo stesso Pedrola. Alcuni giocatori, come Barreca e Ricci, sinora sono stati quasi dei separati in casa. «Dei giocatori li ho in testa, poi il campo mi dirà se le scelte saranno quelle giuste o meno. Non ci sono gerarchie, sono tutti titolari. Silvestri? Faccio giocare in base a quello che danno i calciatori, non è detto che faccia giocare chi ha tanta esperienza in A. Coda e Tutino? Basta leggere il curriculum, hanno segnato tanto. Il mio desiderio è far crescere la squadra per sfruttare le loro qualità. Kasami è un giocatore di esperienza e personalità, sto valutando la possibilità di buttarlo dentro. Pedrola ha grande qualità nell’uno contro uno. Si sta avvicinando alla condizione per partire dall’inizio. Siamo in difficoltà in difesa, la squadra resta costruita per giocare col 3-5-2, oppure 3-4-2-1 o 3-4-3. Ma al di là dei moduli conta la mentalità». Domani la sfida con lo Spezia da ex sarà un’emozione in più? «Io sono emozionato perché so che sono l’allenatore della Sampdoria», taglia corto Semplici.