Rivoluzione Sampdoria: Valoti e Cerri per dare una svolta

GENOVA - La Sampdoria ha toccato il fondo e forse inizia persino a scavare. Il 2024 chiuso in piena zona Serie C è la cartolina di una stagione sin qui piena di errori, contraddizioni ed equivoci. L'immagine di una società che - al netto del fallimento evitato in extremis un anno e mezzo fa - continua a non avere una visione di calcio chiara e sta perfino peggiorando quanto fatto l'anno scorso quando il club aveva operato in modo quasi emergenziale. Da questo mercato di gennaio non ci saranno più i paletti del post ristrutturazione dei debiti e dunque svaniscono anche gli ultimi alibi per il club guidato dal presidente Matteo Manfredi: servono interventi forti per rinforzare una squadra che, rivoluzionata in estate dalle scelte (sbagliate) del ds Accardi, oggi rischia di uscire dalla cartina del calcio che conta.

Gli obiettivi della Samp

I primi due innesti in via di definizione sono quelli di Mattia Valoti, centrocampista di 31 anni del Monza, e Alberto Cerri, attaccante di 28 anni del Como. Due elementi che stanno trovando pochissimo spazio in Serie A e che dovranno dimostrare (cosa non scontata) di poter riaccendere la Samp. Ci sono in ballo anche altri nomi - come Caldirola (Monza) e Barba (Como) in difesa nonché Gytkjaer (Venezia) in attacco - e nei prossimi giorni si se ne capirà qualcosa di più.

Chi farà le scelte?

Chi sarà a fare le scelte di mercato? Nonostante i passi falsi estivi e una grande confusione anche nella gestione dei giocatori e degli allenatori (Semplici è l'attuale tecnico dopo gli esoneri di Pirlo e Sottil), le trattative sono sempre in mano ad Accardi ma il club starebbe valutando la possibilità di affidarsi a una figura di direttore generale che possa rinforzare la compagine societaria e fare da cuscinetto con un presidente come Manfredi, alla prima esperienza calcistica. Nelle ultime ore è rimbalzato il nome di Pierpaolo Marino, 70 anni, dirigente di lungo corso (ultima esperienza a Udine nel 2023), senza però alcuna conferma da parte della società. In ogni caso - al di là del fatto che possa arrivare Marino o meno - in casa Samp forse si inizia a capire che servono un'organizzazione e anche idee diverse per poter cambiare i risultati.

Samp mai stata in C

Da parte di Semplici già domenica sera dopo la sconfitta col Pisa è partita la richiesta di ridurre la rosa al massimo a 24 elementi. Previsti molti tagli anche eccellenti a gennaio: il più clamoroso potrebbe essere quello del talento Pedrola che può andare in prestito in Spagna per ritrovare la migliore condizione, verso l’addio anche Kasami, Borini, Silvestri, Benedetti e La Gumina. Poi ci si attende molto di più dai giocatori arrivati in estate che continuano a deludere: anche Coda e soprattutto Tutino, fischiato dal pubblico di Marassi nel match col Pisa, non sono esenti da critiche. Sekulov e Vulikic sono usciti dai radar, Riccio è spesso in difficoltà, Romagnoli è out per infortunio dopo molte incertezze, Venuti e Ioannou sono un po’ troppo altalenanti, di sicuro Meulensteen resta il giocatore più interessante mentre sta crescendo Akinsanmiro. Ma sinora è troppo poco. La Sampdoria - che nella sua storia ha giocato 65 campionati di Serie A e non è mai stata in C - non può essere questa.