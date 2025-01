Samp, Manfredi rilancia: "Il progetto non cambia"

"Il momento è sicuramente complesso perchè i risultati non arrivano. E' mia responsabilità e intendo lavorare con il mio gruppo per portare a termine un progetto iniziato nel giugno 2023 che non cambia di un centimetro, ma abbiamo convinzione, mezzi e risorse per portarlo a termine". Così il presidente della Samp Matteo Manfredi in conferenza stampa a Bogliasco per fare il bilancio di una prima parte di campionato col rallentatore. "Devo dare stabilità a questo club e negli anni recenti si è poco parlato di questo. Ai nostri tifosi avevo detto che avremmo fatto meglio dell'anno scorso non ci siamo riusciti fino a questo momento ma il mio team vuole ribaltare la situazione", continua Manfredi che aggiunge:"Purtroppo abbiamo imparato che non basta il budget. Non siamo i primi ne saremmo gli ultimi che investiranno con la speranza di salire ma non basta investire per arrivare ai risultati nel calcio".