Svolte Samp: dopo Niang c’è Valoti. Accardi è al lavoro per rivoluzionare il gruppo

GENOVA - Un'altra mini rivoluzione per la Sampdoria. Dopo le tante mosse di mercato estive che avevano illuso la piazza di poter lottare per la Serie A e la delusione cocente di una stagione fin qui fallimentare col primario obiettivo di evitare i playout, i blucerchiati si affidano nuovamente al mercato per provare a raddrizzare la corsa almeno a gennaio. Un mercato che, a dir la verità, non sta viaggiando a ritmo così spedito - visto che l'anno nuovo ormai è iniziato da due settimane - come la classifica dovrebbe imporre: dopo l'arrivo di Beruatto a sinistra da ieri è ufficiale l'ingaggio, con contratto fino a giugno, di Niang. L'attaccante franco senegalese torna in Italia a sei mesi dall'ultima esperienza a Empoli: l'ex Milan, Genoa e Torino ritrova a Genova il ds Accardi e proverà a rilanciarsi dopo la breve avventura al Wydad Casablanca. La Samp ha però bisogno di ulteriori innesti per completare il rafforzamento. I doriani hanno già in mano l'accordo sia con Mattia Valoti, 31 anni, centrocampista che non sta trovando spazio a Monza, sia con Federico Barba, difensore di 31 anni del Como, anche lui ex Empoli. Manca però ancora l'intesa coi rispettivi club: la situazione non dovrebbe dunque sbloccarsi in tempi rapidi, nel caso se ne parlerà in vista della gara del 25 gennaio a Mantova. Valoti è rappresentato da Beppe Riso, procuratore che ha ottimi rapporti con Accardi: un feeling di mercato che potrebbe tenere aperta la porta anche ad Andrea Petagna, attaccante che Semplici ritroverebbe volentieri dopo l'esperienza comune alla Spal e che in questo momento non rientra nei piani - un po' come Valoti - del Monza. Petagna ha quelle caratteristiche da centravanti strutturato, un po' come Cerri poi passato alla Salernitana (obiettivo sfumato dai doriani al pari di Raimondo), che potrebbe far comodo al gioco offensivo della squadra.