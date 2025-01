Sampdoria, ora non puoi più fallire

Qui Sampdoria - L'unione fa la forza. La Sampdoria lo spera - provando a inseguire il riscatto stasera col Cesena - e indosserà una maglia speciale dove sul petto comparirà proprio questo motto ("Union Creates Strenght"), un messaggio contro il razzismo dopo la brutta vicenda che ha visto coinvolto il blucerchiato Akisanmiro, bersaglio di ulutati beceri da parte di alcuni tifosi del Brescia domenica scorsa al Rigamonti. La sigla è UCS, la stessa dell'Unione Calcio Sampdoria. "Una cosa brutta. Io sarei per fermare le partite. Sono cose inaccettabili nel 2025. Sono stato vicino al ragazzo, la sua reazione è stata particolare ma non è facile non farsi condizionare. Quel cambio in quel momento era obbligato" dice il tecnico Leonardo Semplici. Una maglia speciale ma anche un vestito nuovo a livello tattico per i blucerchiati. In panchina Tutino - che ieri è tornato ad allenarsi ma che negli ultimi giorni ha avuto la febbre e un problema a una caviglia - e dentro Pedrola dall'inizio al fianco di Akisanmiro avanzato verso l'attacco, in un 3-4-2-1 con Coda terminale offensivo. Tra i disponibili anche il neoacquisto Niang, Beruatto si candida tra i titolari. Out Benedetti per un fastidio al ginocchio. "Siamo in bassa classifica, prendiamone atto. Ogni partita è una finale - dice Semplici - a Brescia mi sono arrabbiato molto. Abbiamo fatto un buon primo tempo e poi ci siamo fermati. Una squadra in vantaggio deve avere piglio, anche menefreghismo. Devo capire cosa succede nella testa dei miei ragazzi. Noi ci mettiamo la concentrazione, a un certo punto ci viene il braccino. Non dobbiamo farci condizionare, serve spregiudicatezza. Per esempio Tutino è un ragazzo molto sensibile. Lui si sente responsabile, accusa anche oltre i suoi demeriti. Sta a me spronarlo per far sì che se ne freghi un po' di più, pensando a giocare e non a qualche fischio o a qualche pagella. Gennaro resterà a gennaio? Non ci sono dubbi. Pedrola? Non è una spina nel fianco ma un valore aggiunto". A proposito di mercato, rischia di saltare Barba: il difensore del Como è tentato dal trasferimento al Sion. Scambio di portieri con Empoli: via Ravaglia ecco Perisan.