Sampdoria, scatto mercato: presi Curto e Oudin. Assalto a Palumbo

GENOVA - Eppur si muove. Il mercato della Sampdoria esce dalla fase di stallo e, dopo le operazioni Beruatto e Niang, nel giro di poche ore saluta gli arrivi di Curto in difesa e di Oudin in attacco. Con un tentativo forte a centrocampo per Palumbo. Ore concitate in casa blucerchiata per provare a risalire una classifica deludente. Curto e Oudin sono arrivati a Genova ieri sera e oggi sosterranno le visite mediche: l’obiettivo della Samp è quello di averli a disposizione già per la gara di domani a Mantova. Marco Curto, difensore di 26 anni di proprietà del Como, ha raggranellato 12 presenze e 2 gol in questa stagione con la maglia del Cesena. Remì Oudin, 28 anni, esterno d’attacco o trequartista di nazionalità francese, non stava trovando spazio a Lecce e cerca riscatto: il suo è un arrivo a sorpresa, il giocatore darà man forte a un reparto privo dell’infortunato Tutino.