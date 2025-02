Sampdoria, l’ordine di Semplici: “Cambiamo marcia”

GENOVA - È ancora troppo presto per dire che la Sampdoria è già fuori dalla tempesta. Le vittorie con Cosenza e Modena hanno restituito morale all'ambiente dopo una stagione fin qui deprimente ma dalla gara di oggi col Sudtirol ci si aspetta un altro passo in avanti, un'altra riprova. "Bisogna essere ambiziosi, vogliamo risalire. Ma adesso è prematuro fare promesse. Sta a noi capire, prestazione dopo prestazione, quale sia il traguardo. Piedi per terra - dice il tecnico blucerchiato Leonardo Semplici - oggi la classifica è migliorata ma due settimane fa si parlava d'altro. Bisogna avere equilibrio. Ora la squadra è stata completata, sono arrivati giocatori di valore. A me piace essere concreto. Inutile giocare bene o meno, andiamo a Bolzano per fare risultato".

"Sta a me spingere per crescere"

La squadra titolare è stata di fatto rivoluzionata sul mercato. Recupero in extremis per Altare che ieri è stato provato tra i potenziali titolari in difesa: all'ex Venezia - che si era fatto male alla caviglia sabato scorso all'esordio in casacca doriana - dovrebbe comunque essere preferito Ferrari al centro della difesa. In mezzo possibile conferma della coppia formata da Yepes e Ricci, in vantaggio su Bellemo e Meu lensteen. Rientro di Depaoli a destra, tra trequarti e attacco verso la conferma Sibilli e Niang. "Dite che Sibilli e Niang sono le due certezze? Mi fa piacere per voi, io li ten- go sulla corda. Sono giocatori di valore. Sta a loro continuare su questa strada per far sì che li scelga sempre", chiosa il mister fiorentino. È una Samp che può finalmente vivere un campionato diverso dopo tante difficoltà? "Bisogna crescere, sta a me spingere. Una squadra che deve essere ambiziosa e puntare al massimo. Poi è il campo che dice se la rosa è del valore per essere tra le migliori della Serie B".

Coda: cosa sta succedendo?

Coda è finito in panchina, oggi non ha più un ruolo centrale rispetto al girone d'andata: cosa sta succedendo? "Coda sta raggiungendo una buona condizione per dare il suo apporto. Ci sono comunque condizioni tattiche da valutare per giocare con le due punte" dice Semplici che ha incassato le parole di stima in settimana dal ds Accardi, anche per il lavoro sulla testa della squadra. "Grazie per queste parole. Ci confrontiamo tutti i giorni. Quattr'occhi vedono meglio di due ma le scelte sono le mie" sorride il mister. Oltre 1000 tifosi blucerchiati saranno presenti oggi a Bolzano. Il colpo d’occhio sarà notevole visto che il Druso è tra gli impianti più piccoli del campionato di Serie B. "Mi fa molto piacere questo esodo, non ho mai avuto dubbi sui nostri tifosi" le parole di Semplici.