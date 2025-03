Samp, tre allenatori per continuare a non vincere. Manfredi chiamato alle scelte

Leonardo Semplici finora - da quando siede sulla panchina della Sampdoria - ha messo insieme 14 punti in 14 partite. Fin troppo facile il giochino della media punti, del resto lo testimoniano anche i 4 pari di fila conquistati in vario modo con Sassuolo, Bari, Palermo e Reggiana. Non bisogna essere professori di matematica per capire che con un pareggio alla volta non si va molto lontano. Oggi la Sampdoria ha 32 punti, si trova in piena zona play off e con al