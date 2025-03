Samp, l'ennesimo weekend di paura. Semplici valuta un cambio modulo

La Sampdoria arriva all'ennesimo week end di paura con l'ennesimo punto interrogativo alla voce portiere. In una stagione piena di errori e contraddizioni, con una squadra partita in estate per lottare per la A ma oggi in piena zona play out, non sembra esserci pace per uno dei ruoli chiave. Oggi a Bogliasco è previsto un test probabilmente decisivo per capire se Alessio Cragno<