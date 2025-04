La Sampdoria riparte e aspetta Mancini. Manfredi: "È al nostro fianco"

GENOVA - I l nuovo allenatore della Sampdoria Alberico 'Chicco' Evani insieme al suo vice Attilio Lombardo sono arrivati in prima mattinata a Bogliasco in vista del primo allenamento in programma nel pomeriggio alle 15. Ad accoglierli Giovanni Invernizzi , club manager che avrà più poteri e affiancherà Andrea Mancini , neo ds appena si sarà liberato dal Barcellona. Anche lui già a Bogliasco per l'inizio di questa avventura dopo essere stato l'uomo mercato della Samp nella passata stagione. A seguire nel centro sportivo è arrivato anche Angelo Gregucci che sarà il collaboratore tecnico. Come promesso presente anche il presidente Matteo Manfredi , mentre è rinviato a domani l'arrivo di Roberto Mancini , consulente esterno del patron doriano in questi mesi, che non potrà essere presente già oggi alla ripresa degli allenamenti per questioni logistiche

Manfredi: "Mancini è al nostro fianco"

Le parole del numero 1 blucerchiato a Sky Sport: "Adesso dobbiamo lavorare, abbiamo perso tante occasioni per dimostrare che così la Sampdoria. La squadra rimane di valore ed ha bisogno di un aiuto immediato. Oltre alle competenze tecniche e di campo, abbiamo bisogno di chi possa darci una mano nell'immediato. Abbiamo sei partite importantissime per proteggere questo club glorioso, dobbiamo metterci al lavoro immediatamente per riscattarci - su Mancini - Mi è stato vicino dall'inizio di questa avventura, quindi soprattutto nei momenti di difficoltà, non c'é stato bisogno di convincere nessuno. Roberto è al nostro fianco e sicuramente ci aiuterà assieme a tutto lo staff a risalire la china. Il suo ruolo è un ruolo non formale, gli amici non devono essere sempre presenti ma sicuramente la presenza sarà assidua e si farà sentire. Quando arriverà Ci stiamo ragionando in queste ore, sono ore tumultuose per tutti, abbiamo dovuto correre ai ripari. Siamo tutti stanchissimi, ma non vediamo l'ora di iniziare a lavorare"