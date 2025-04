Mancini, Samp fa chiarezza: nessun ruolo per l’ex ct, comunicato ufficiale

La rivluzione in casa Sampdoria ha portato all'inserimento in società di diverse figure che hanno fatto la storia del club blucerchiato. Come allenatore è stato scelto Alberico Evani, con Attilio Lombardi come vice. La figura che più ha fatto discutere è però quella di Roberto Mancini, presente ieri al centro sportivo di Bogliasco per stare vicino alla squadra in un momento difficile. All'indomani di questa visita, il club blucerchiato ci ha tenuto a fare chiarezza sul ruolo assunto dall'ex ct della Nazionale.