Samp, batti un colpo per non entrare nella storia al contrario

Se non vuole entrare nella storia al contrario, ora questa Sampdoria deve finalmente battere un colpo. Oggi a Catanzaro i blucerchiati sono obbligati a centrare un risultato positivo per continuare a restare dentro la lotta salvezza. L'ideale sarebbe una vittoria, peraltro il successo in trasferta manca dallo scorso 20 ottobre (5-3 a Cesena) e la stagione è costellata di errori e contraddizioni. Nessuno è ancora riuscito a trovare la medicin