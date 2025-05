La spiaggia di Castellammare è una location piacevole per turisti e bagnanti. Per la Sampdoria però la partita di stasera con la Juve Stabia è l'ultima spiaggia per evitare la Serie C. Un po' come già capitato pochi giorni fa con la Salernitana, anche oggi non c'è spazio per calcoli: i blucerchiati sono obbligati a vincere per restare in corsa per la salvez