Sampdoria, comunicato durissimo: "Mai ricevuti favori". E sul Brescia: "Noi club più danneggiato"

"Nessun trattamento di favore è mai stato richiesto né ricevuto. L'intero percorso di ristrutturazione è avvenuto in totale trasparenza e sotto la supervisione del Tribunale di Genova, dell'esperto indipendente nominato nell'ambito della composizione negoziata della crisi, avvocato Eugenio Bissocoli, e della Co.Vi.So.C". Così la Sampdoria in una nota firmata dal presidente Matteo Manfredi respinge le voci di favoritismi ottenuti per l'iscrizione al campionato: "I pagamenti dovuti secondo quanto previsto dal Piano di Ristrutturazione omologato sono stati onorati tempestivamente ed entro le rispettive scadenze. L'iscrizione e la conseguente ammissione di U.C. Sampdoria al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023/24 sono avvenute a seguito della regolarizzazione della posizione fiscale del club, come attestato formalmente dall'Agenzia delle Entrate", aggiunge Manfredi.