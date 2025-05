Manfredi: "Sampdoria parte lesa, playout questione di dignità"

"Il playout è una questione di dignità. Se confermata la situazione del Brescia, il playout è una situazione dovuta alla Samp, che pure manifesta e certifica una stagione fallimentare dalla quale dobbiamo sicuramente ripartire. Quindi chi scenderà in campo dovrà farlo innanzitutto per la dignità personale, della maglia e della professionalità che svolge". Così il presidente della Samp Matteo Manfredi a Sky Sport parlando della situazione legata alla possibile penalizzazione del Brescia che aprirebbe alla Samp le porte dei play out.