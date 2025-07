Doppio Sekulov nella goleada Samp: debutta Paratici jr, papà Fabio in tribuna

Esordio convincente per la nuova Sampdoria di Massimo Donati che, nel primo test del ritiro di Temù-Ponte di Legno, travolge 8-0 la Nuova Camunia. Primo tempo chiuso sul 5-0 grazie alla doppietta lampo di Sekulov (2' e 28') e ai centri di Bellemo (6'), Benedetti (22') e Tutino (34'). Nella ripresa spazio a tanti giovani, complice un mercato ancora fermo: in campo anche i classe 2007 Casalino e 2008 Forte, quest’ultimo autore del 7-0 con una bella conclusione dal limite al 64’. A segno anche Leonardi (50'), prima dell'autogol ospite all’80’ propiziato da Depaoli. Tra i pali si sono alternati Tantalocchi e Ravaglia, mentre tra i debuttanti si sono visti Vulikic, Diop, Conti, Girelli, Ntanda, Ioannou e Lorenzo Paratici (figlio dell'ex dirigente dei blucerchiati - oltre che di Juventus e Tottenham - Fabio, presente in tribuna). Prossimo impegno giovedì alle 17:30 contro il Sant’Angelo.