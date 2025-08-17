Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Pafundi e Cherubini: i due colpi che si avvicinano alla Sampdoria

Alla Samp due colpi sono vicini. Però la squadra di Donati è ancora un cantiere. E domani inizia la stagione con il derby di Coppa Italia a La Spezia
Marco Bisacchi
1 min
Sampdoria
Pafundi e Cherubini: i due colpi che si avvicinano alla Sampdoria © Getty Images
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

La nuova Sampdoria forse prenderà forma da qui a fine mese ma oggi - alla vigilia della sfida con lo Spezia in Coppa Italia - è ancora un’idea tutta da costruire. Gli arrivi di Henderson e Jordan Ferri a centrocampo, di Cuni in attacco e di Victor Narro come esterno destro non sono ancora sufficienti per rinforzare adeguatamente una squadra che ha bisogno di ulteriori innesti per presentarsi con

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte