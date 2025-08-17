Pafundi e Cherubini: i due colpi che si avvicinano alla Sampdoria

La nuova Sampdoria forse prenderà forma da qui a fine mese ma oggi - alla vigilia della sfida con lo Spezia in Coppa Italia - è ancora un’idea tutta da costruire. Gli arrivi di Henderson e Jordan Ferri a centrocampo, di Cuni in attacco e di Victor Narro come esterno destro non sono ancora sufficienti per rinforzare adeguatamente una squadra che ha bisogno di ulteriori innesti per presentarsi con