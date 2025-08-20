Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Samp, almeno ora hai un’anima vera!

Bicchiere mezzo pieno malgrado l’uscita dalla Coppa Italia. Donati: "Se ci si allena bene, si gioca bene, è la base di partenza. Però da Pedrola voglio di più"
Marco Bisacchi
1 min
Sampdoria
Samp, almeno ora hai un’anima vera!© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

GENOVA - Forse questa nuova Sampdoria ha davvero un'anima. L'eliminazione ai rigori in Coppa Italia con lo Spezia lascia parecchio amaro in bocca ai blucerchiati - anche per il gol vittoria annullato a Depaoli nel finale per un fuorigioco discutibile - ma il bicchiere sembra già mezzo pieno. Per una volta le luci sono state superiori alle ombre in una prestazione parsa di tutt'altro tenore rispetto a quelle della scorsa stagione. La squadra di Donat

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte