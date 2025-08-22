Pafundi ufficiale alla Samp: i dettagli e la nota del club

Simone Pafundi è un nuovo calciatore della Sampdoria. Ad annunciarlo è lo stesso club blucerchiato attraverso una nota ufficiale, all'interno della quale sono stati resi noti i dettagli della trattativa che porterà il giovane classe 2006 a vestire la maglia della Samp. Pafundi è reduce dall'esperienza in Svizzera con la maglia del Losanna, club con cui ha collezionato 17 presenze, due reti e due assist, prima di fare ritorno all'Udinese al termine del prestito. Da gennaio, con la maglia dei bianconeri, ha raccolto nove presenze in Serie A, senza però lasciare il segno. Inizierà, dunque, una nuova avventura per il talento diciannovenne, in prestito alla Sampdoria di Massimo Donati, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. L'Udinese, però, prima di concludere la trattativa con i blucerchiati, ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Pafundi, che si legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2028.