Pafundi ufficiale alla Samp: i dettagli e la nota del club

Simone Pafundi è un nuovo calciatore della Sampdoria. Ad annunciarlo è lo stesso club blucerchiato attraverso una nota ufficiale, all'interno della quale sono stati resi noti i dettagli della trattativa che porterà il giovane classe 2006 a vestire la maglia della Samp. Pafundi è reduce dall'esperienza in Svizzera con la maglia del Losanna, club con cui ha collezionato 17 presenze, due reti e due assist, prima di fare ritorno all'Udinese al termine del prestito. Da gennaio, con la maglia dei bianconeri, ha raccolto nove presenze in Serie A, senza però lasciare il segno. Inizierà, dunque, una nuova avventura per il talento diciannovenne, in prestito alla Sampdoria di Massimo Donati, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. L'Udinese, però, prima di concludere la trattativa con i blucerchiati, ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Pafundi, che si legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2028.
Le note ufficiali di Samp e Udinese
La Sampdoria ha reso noto di "aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e contro-opzione, dall'Udinese i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Pafundi (nato a Monfalcone, Gorizia, il 14 marzo 2006). L'attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030". Questo è quanto ha comunicato la società blucerchiata attraverso il proprio sito ufficiale, rendendo noti i dettagli della trattativa che hanno portato il giovane attaccante in blucerchiato. Dopo il comunicato della Samp, anche l'Udinese ha reso noto "di aver rinnovato il contratto con Simone Pafundi fino al 30 giugno 2028. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile bianconero, si lega così al club per ulteriori due stagioni. Simone proseguirà il suo percorso di crescita vestendo in questa stagione la maglia della Sampdoria, club in cui si trasferisce in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto".