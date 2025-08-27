Samp, il ko suona l'allarme mercato: tra suggestione Belotti e le intese col Como

GENOVA - La suggestione Belotti, il sogno Cutrone, l’idea Gabrielloni. I nomi accostati alla Sampdoria in attacco sono tanti, tutti complicati da raggiungere. Di sicuro però i blucerchiati hanno deciso (meglio tardi che mai) di sfruttare questi ultimi giorni di mercato per rinforzarsi nel reparto offensivo e anche in difesa. La sconfitta col Modena all’esordio ha rappresentato il primo grande allarme di stagione. Inutile girarci attorno: il club non può permettersi un altro campionato di sofferenza come l’anno scorso e serve mettere a posto una squadra ancora ampiamente incompleta.

I nomi per l'attacco

Ieri nella sede di Bogliasco è andato in scena un lungo confronto tra il presidente Matteo Manfredi, l’investitore di Singapore Joseph Tey e il manager inglese Nathan Walker, oggi rappresentante degli azionisti e uomo “dell’ultima parola” su scelte tecniche che non stanno portando sin qui a risultati sportivi apprezzabili. Alla riunione erano presenti il ceo dell’area football Fredberg – l’uomo degli algoritmi – e il direttore sportivo Andrea Mancini. Serve trovare una linea comune per capire come e dove muoversi. I nomi nella lista dei desideri sono tanti e molti di questi passano da Como, la società con cui la Sampdoria ha ottimi rapporti (basti ricordare l’operazione Audero che aveva portato a Genova Ghidotti, Bellemo e Ioannou). Il giocatore più gradito è Patrick Cutrone, che ha però molto mercato in Serie A. L’altra suggestione si chiama Andrea Belotti, che a 31 anni potrebbe accettare la Samp in B per rilanciarsi dopo alcune stagioni più ombre che luci. E poi c’è Gabrielloni, altro attaccante che bene conosce il campionato cadetto. In tutti e tre i casi l’ostacolo principale è rappresentato dagli ingaggi troppo alti, dai 2,7 milioni di Belotti fino al 1,5 milione di Cutrone. Se dovesse andare in porto uno di questi giocatori ovviamente il Como dovrebbe collaborare in modo cospicuo al pagamento degli ingaggi. Un altro nome spendibile resta quello di Giuseppe Ambrosino, 21 anni, attaccante del Napoli l’anno scorso in prestito al Frosinone.

Rinforzi in difesa

In ogni caso la Sampdoria nella riunione di ieri ha deciso che un nuovo attaccante arriverà, da affiancare all’esperto Massimo Coda e a un Marvin Cuni che ha più caratteristiche da seconda punta. Ma non è tutto: serve qualcosa in difesa. Può arrivare Coubis, 21 anni, centrale del Milan futuro e restano caldi anche i fronti Sverko (Venezia) e Rus (Pisa), più defilato il talento Nardin (18 anni) della Roma. La rosa ha bisogno di almeno di un paio di innesti nel reparto. Senza dimenticare il centrocampo che ha mostrato di essere in difficoltà con la coppia di mediani Ferri-Bellemo. Serve un po’ di fosforo e il giocatore che piace di più ai blucerchiati resta Giuseppe Bianco, 22 anni, in uscita dalla Fiorentina e l’anno scorso al Monza. Se la Sampdoria riuscirà a chiudere per almeno un attaccante di qualità, due difensori e un buon centrocampista allora forse potrà davvero cambiare questo eterno “giorno della marmotta” blucerchiato. Dove sembra sempre di rivedere lo stesso film, giorno dopo giorno.