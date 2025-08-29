Tuttosport.com

Samp, prima il Sudtirol poi il mercato: servono tre innesti 

Dopo il match di Bolzano si chiuderà per i rinforzi: i nomi inseguiti e quelli sfumati
Marco Bisacchi 
1 min
Sampdoria
Nessun rinforzo last minute per la Sampdoria almeno sino alla partita di domenica a Bolzano col Sudtirol. Salvo colpi di scena gli ultimi innesti - a cui il club sta lavorando in questi giorni - arriveranno solo nella giornata di lunedì alla chiusura della sessione. In buona sostanza la squadra di Donati si ripresenterà in campo al Druso con gli stessi effettivi già a disposizione col Modena all'esordio: una sconfitta da cui i blucerc

