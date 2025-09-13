Mancini corre a Marassi in soccorso della Samp  

Roberto Mancini torna a Marassi per provare a trascinare la "sua" Sampdoria alla vittoria. Stasera sugli spalti del Ferraris (ore 19.30) per il match col Cesena è annunciata la presenza dell'ex ct azzurro e grande ex blucerchiato, sempre molto legato al club e in buoni rapporti anche con l'attuale proprietà. Nell'ultima stagione la squadra si salvò dalla C ai playout grazie al tandem Evani-Lomb