Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Mancini corre a Marassi in soccorso della Samp  

Donati: «Non importa come, però dobbiamo vincere. Non meritiamo di essere ancora al palo»
Marco Bisacchi
1 min
Serie BSampdoriaMancini
Mancini corre a Marassi in soccorso della Samp  © ANSA
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

 Roberto Mancini torna a Marassi per provare a trascinare la "sua" Sampdoria alla vittoria. Stasera sugli spalti del Ferraris (ore 19.30) per il match col Cesena è annunciata la presenza dell'ex ct azzurro e grande ex blucerchiato, sempre molto legato al club e in buoni rapporti anche con l'attuale proprietà. Nell'ultima stagione la squadra si salvò dalla C ai playout grazie al tandem Evani-Lomb

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte