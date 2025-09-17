 Vagnati va da Conti un talento per il Toro

Sabato sera non è passata inosservata la presenza del dt granata Davide Vagnati sugli spalti del Ferraris in occasione di Sampdoria-Cesena. Nonostante il diluvio e le condizioni atmosferiche avverse, il dirigente del Toro ha voluto assistere alla gara per visionare dal vivo un giovane talento emergente. Si tratta di Francesco Conti, che proprio contro i romagnoli l’allenatore blucerchiato Massimo Donati