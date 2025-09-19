Samp, il fascino non fa vincere le partite. Però la terza maglia fa sognare

Il fascino della maglia – ormai il mondo blucerchiato lo ha capito da tempo – non basta per vincere le partite. E però la terza casacca della Sampdoria, che esordirà domani nella gara di Monza, è particolarmente suggestiva per il richiamo al “blu di Genova” e alla storia dei celebri jeans che riporta alla gloriosa storia dei marinai genovesi. Un tessuto blu utilizzato per confezionare i sacchi per le vele delle navi, poi diventato il materia