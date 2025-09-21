Samp, pure a Monza è il solito disastro!

Contestazione profonda, anche rabbiosa in casa Sampdoria: la squadra di Donati non trova la giusta reazione e affonda sotto il colpo singolo di un Monza non pulitissimo tecnicamente ma che comunque si fa preferire, anche all’interno di una gara ricca di episodi e scevra di bel gioco. La decidono in positivo e negativo i portieri: Thiam para un rigore, Coucke regala il vantaggio ad Alvarez, al secondo gol consecutivo. Match di nobiltà calcistica per la