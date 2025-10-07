Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Sampdoria, adesso inizia un'altra stagione

Con la vittoria sul Pescara, la prima stagionale, i blucerchiati di Donati hanno lasciato l’ultimo posto. Ma ora...
Marco Bisacchi
1 min
Sampdoria
Sampdoria, adesso inizia un'altra stagione© LAPRESSE
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

GENOVA – Non una svolta ma di sicuro una bella boccata d'ossigeno. La netta vittoria sul Pescara ha rilanciato la Sampdoria e rinsaldato un po' a sorpresa la traballante panchina di Massimo Donati. Il calcio è questo: se fosse arrivato un risultato negativo probabilmente il club avrebbe fatto scelte diverse mentre il mister friulano ha vissuto il suo pieno riscatto proprio nella gara che avrebbe potuto portare al suo esonero. Stavolta le scelte sono state qu

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte