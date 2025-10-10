La Sampdoria mette insieme i pezzi: per Donati recuperi chiave 

La Sampdoria mette insieme i pezzi mancanti. La sosta di campionato permetterà ai blucerchiati di recuperare giocatori che possono dare un contributo prezioso alla risalita. Alex Ferrari – che in carriera ha avuto diversi stop e che è fermo da fine agosto per un problema a una coscia – sta lavorando a parte in questi giorni ma mette nel mirino il ritorno in gruppo tra lunedì e martedì. Dunque può essere convocato per la gara di venerdì prossimo con l’ Entella a Chiavari : una carta in più per il tecnico Donati in difesa, reparto ridotto quasi ai minimi termini anche per le mancanze del mercato estivo.

Ci vorrà invece maggiore pazienza per il ritorno a disposizione di Pedrola che sta recuperando dalla lesione al bicipite femorale sinistro rimediata nella gara col Cesena di metà settembre ma che, visti i tanti infortuni degli ultimi anni, rientrerà solo al meglio della condizione e non prima del match del 25 ottobre col Frosinone a Marassi. Nessun problema per Abildgaard dopo una leggera distorsione alla caviglia: l’ex Pisa rientrerà in gruppo oggi a Bogliasco. Intanto è già scattata la caccia al biglietto per la sfida con l’Entella: da oggi saranno messi in vendita i 1700 tagliandi per il settore ospiti ma con ogni probabilità i tifosi blucerchiati acquisteranno biglietti anche in altri settori. Buoni numeri anche per i mini abbonamenti che l’Entella ha messo in vendita per le partite con Sampdoria, Pescara e Empoli: una formula che interessa sia ai supporter chiavaresi sia a quelli doriani.