Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Bellemo, la Samp ritrova un protagonista: "Voglia di riscatto, tifosi fondamentali"

Intervista esclusiva al centrocampista veneto: "A Como momenti indimenticabili, in blucerchiato perché ci credo"
Marco Bisacchi
1 min
Bellemo, la Samp ritrova un protagonista: "Voglia di riscatto, tifosi fondamentali" © © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

Scusate il ritardo. Alessandro Bellemo era arrivato l'anno scorso alla Sampdoria come uno dei protagonisti più attesi ma si era perso un po' per strada, come tutta la squadra. Il centrocampista veneto è stato tra i migliori in campo nella vittoria di dieci giorni fa col Pescara. Forse è iniziato un altro film. Bellemo, come si sta in questa Samp? "Io mi sento bene. Sicuramente la vittoria

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte