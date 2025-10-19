Samp, addio Donati: si ripartirà con Foti

GENOVA - La Sampdoria esonera Massimo Donati ed è pronta ad affidarsi a Salvatore Foti in panchina. Il 37enne siciliano - fresco ex vice allenatore di Mourinho alla Roma e al Fenerbahce - non ha però ancora conseguito il patentino da primo allenatore e sarà affiancato con ogni probabilità sia da Attilio Lombardo sia da Angelo Gregucci, vicini al ritorno in blucerchiato dopo l&rsquo