 Foti: "Vai Samp, mi manda Mou. Sarà con noi!"

GENOVA - Salvatore Foti ha poca voce perché si è già fatto sentire tantissimo in campo, in questi primi giorni a Bogliasco . Gli occhi sono accesi, le parole trasudano emozione. Seppur col ruolo formale da allenatore in seconda sarà lui - al fianco del primo mister Angelo Gregucci - l'uomo chiamato a far uscire la Sampdoria dalla crisi. "È sempre stata la mia squadra, l'ho seguita anche in Turchia. Vivo a Genova da tanti anni. Sono arrivato qui nel 2006, ora siamo nel 2025. Qui ho famiglia, moglie, amici. Per me la Sampdoria è sempre stato qualcosa di importante. Conosco il passato, ora l'obiettivo è cambiare il futuro" dice il 37enne siciliano che non dimentica le esperienze con Giampaolo e Mourinho. "Avevo appena smesso di giocare e entrai nello staff di Giampaolo. Tre anni di formazione alla Samp. Abbiamo vinto quattro derby, due li abbiamo pareggiati. Non abbiamo fatto quello step successivo ma la gente era felice. Con Mourinho un'esperienza incredibile, stare vicino a un personaggio del genere ti arricchisce. Mourinho mi ha fatto un in bocca al lupo, mi ha scritto forza Samp via messaggio. Sa quello che rappresenta per me la Sampdoria. Ho rubato a entrambi" dice Foti che poi prova a disegnare la nuova squadra doriana.

Che Sampdoria sarà?

"Giocheremo con due punte? È un'ipotesi, stiamo cercando di trovare un equilibrio. Dobbiamo riuscire a far cambiare la mentalità e trovare un'identità. Di attaccanti nella Samp ne ho visti tanti dal vivo. Flachi, Bazzani, Bonazzoli, Pazzini, Cassano, Montella, Bellucci, Quagliarella, ovviamente Pozzi. Ho giocato poco ma ero sempre nella rosa, poi andavo in prestito. Oggi il nostro attaccante è Coda. Un giocatore che può e deve dare tanto. Non solo a livello realizzativo ma anche come leadership. Tutti i giocatori devono avere più fiducia nelle loro qualità" le parole di Foti. Angelo Gregucci aveva allenato un giovanissimo Foti nel 2007, nel Vicenza in Serie B, con 23 presenze e 6 gol: "Io ho creduto nel ragazzo, nell’uomo. L’ho fatto giocare il primo anno da professionista. Io qui respiro Sampdoria ovunque. Torno qui dopo pochi mesi ma ho conosciuto la Samp da tante esperienze, avendo lavorato con Roberto Mancini tanti anni. Ho passato una serata magnifica a Coverciano con Vialli. Non ho avuto ancora il tempo per annusare questa squadra. Se avessi il naso, andrei a tartufi. Però trovo un ambiente molto famigliare. Siamo arrivati al momento di fare. Lavorare non basta. Mi sento nobile a indossare questa maglia. Il tempo è poco. Col Frosinone sabato sarà come una finale di Coppa del Mondo".

Fredberg: "A gennaio rafforzeremo la squadra"

Mentre il presidente Matteo Manfredi - intercettato da “Milano Finanza” a margine dell’assemblea di Lega di B - preferisce non parlare delle vicende blucerchiate, da Bogliasco le parole del ceo sportivo Fredberg e del ds Andrea Mancini. "L’esonero di Donati non è stato solo un fallimento di un singolo ma di tutti. Decisione presa in base a prestazioni e risultati. Nessuno assume gli allenatori solo in base agli algoritmi", puntualizza Fredberg. "La scelta di Gregucci e Foti è condivisa insieme a Jesper e alla proprietà. Scelta che cerca di seguire quella del finale dell’anno scorso con uno staff che incarni i valori della Sampdoria. Questa squadra ha dei valori, ne siamo convinti" dice Andrea Mancini. Una Samp che interverrà sul mercato di gennaio e che riaccoglierà a breve nello staff anche Attilio Lombardo? "L’idea è quella di rinforzare la squadra a gennaio, cercando di prendere le decisioni corrette - dice Fredberg - anche io ho sentito le notizie su Lombardo. L’obiettivo è sempre quello di rafforzare il team". Ferrari non dovrebbe essere a rischio per la gara col Frosinone, fiocco rosa in casa Narro: è nata a Genova la piccola Carla.