Foti, un cambio modulo per il rilancio della Sampdoria

Contro il Frosinone ci sarà l’esordio del tecnico. E nello staff entra Vanderloock, analista dati ex Anderlecht
Marco Bisacchi
3 min
codaSampdorialombardo
Foti, un cambio modulo per il rilancio della Sampdoria© LAPRESSE
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

Un nuovo vestito, una nuova anima, dei nuovi principi di gioco per rilanciare la Sampdoria. È la missione di Salvatore Foti che - da neo mister blucerchiato al fianco di Gregucci - sta torchiando da giorni una squadra in difficoltà. Ci sono aspetti didattici ed emozionali, c’è un po’ di tutto - da Giampaolo a Mourinho - nel bagaglio del giovane allenatore siciliano. Foti si sbraccia, urla, dà indicazioni continue ai suoi giocatori. Ieri un allenamento di due ore a Bogliasco, stamani la rifinitura pre Frosinone. Ma come giocherà la nuova Samp? Tutto lascia pensare che si vada verso il 3-5-2. La novità sarà quella dei due attaccanti con Cherubini seconda punta al fianco di Coda. La conferma della difesa a tre passerà da principi diversi rispetto alla gestione Donati. Occhio alla scelta degli uomini: il rientrante Alex Ferrari - unico giocatore “ex giampaoliano” in rosa - dovrebbe giocare al centro della retroguardia. In mediana ci sarà almeno un uomo d’ordine per provare a dare alla Samp identità e gioco: Ricci è in vantaggio su Jordan Ferri, in ogni caso si tratta di rilanciare chi nelle ultime settimane è finito un po’ nel dimenticatoio.

Si aspetta il ritorno di Lombardo

Barak potrebbe essere impiegato sia come mezz’ala sia come primo cambio in attacco, il reparto dove la Samp è più scoperta. Di certo non c’è molto tempo per trovare i nuovi equilibri. Nel nuovo staff che attende ancora il ritorno di Attilio Lombardo, invocato da più parti nella piazza blucerchiata, c’è intanto un innesto a sorpresa: il belga Gauthier Vanderloock, 30 anni, entra come analista dei dati. Una figura in più rispetto a quelle già esistenti: in passato ha lavorato all’Anderlecht con Fredberg e dunque la sua scelta è legata al ceo danese. Il nuovo staff Foti-Gregucci arriva invece da una scelta in primis del ds Andrea Mancini, scelta che ha anche restituito un po’ di centralità al presidente Matteo Manfredi che in questi giorni è tornato a Bogliasco dopo oltre due mesi. L’esonerato Donati - va ricordato - era arrivato su indicazione del manager inglese Walker. Circolano intanto rumors su una possibile cordata genovese interessata all’acquisizione del club. Tanti nomi tirati in ballo: uno di questi - Alessandro Novi - ha subito smentito sottolineando la sua fede genoana. Resta il fatto che, sul fronte della possibile cessione del club, potrebbero esserci novità nel medio termine.

Tutte le news di Sampdoria