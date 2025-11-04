Tuttosport.com

Sampdoria, non è una crisi passeggera: così le buone sensazioni sono sparite  

Alcuni giocatori stanno giocando decisamente al di sotto dei loro livelli migliori e la squadra non è riuscita a confermare quanto fatto vedere contro l'Empoli
Marco Bisacchi
1 min
Sampdoria
Sampdoria, non è una crisi passeggera: così le buone sensazioni sono sparite
L'anno scorso di questi tempi sembrava quasi un sacrilegio accostare la Sampdoria alla parola "Serie C". Adesso quasi nessuno ci fa più caso, perché l'intero ambiente - al netto di una contestazione sempre accesa nei confronti della società - ha capito che questa non è una crisi passeggera. La Sampdoria è la grande malata del calcio italiano, da anni ormai si trova in fondo alle classifiche dei campionati a cui partecipa e

