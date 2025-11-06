La Sampdoria prova a cambiare

GENOVA - Tre notti e due giorni di lavoro a Veronello per la Sampdoria. Un ritiro anticipato aspettando la gara di sabato a Venezia per provare a sfuggire a una classifica che fa paura. I blucerchiati sono ultimi insieme allo Spezia, devono affrontare di nuovo gli spettri della Serie C e hanno bisogno di trovare i giusti equilibri non solo a livello tecnico. Tre giorni che possono rivelarsi utili a Foti e Gregucci per migliorare i meccanismi di gioco, dopo l&