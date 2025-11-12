Motivazioni e mercato: è una Samp da ribaltare

Non è ancora l'ora dei processi ma di sicuro è già il momento dei confronti in casa Sampdoria. La classifica piange, i tre schiaffi di Venezia sono ancora caldi e serve invertire la rotta in fretta. La ripresa degli allenamenti a Bogliasco ieri è stata preceduta da un lungo faccia a faccia - di circa un'ora - tra Salvatore Foti e la squadra. Una video analisi dettagliata dei troppi errori commessi al Penzo ma anche e soprat