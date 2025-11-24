Coda regala la vittoria alla Sampdoria, la prima per Gregucci-Foti: Juve Stabia ko

La Sampdoria batte la Juve Stabia per 1-0 e sale al terz'ultimo posto in classifica. Il ritorno al successo dopo oltre un mese, la prima vittoria con Foti e Gregucci in panchina. Un risultato che era stato chiesto dai tifosi doriani sia ieri a Bogliasco nella rifinitura a Bogliasco, sia oggi, nel pre partita a Marassi, coi giocatori chiamati a raccolta sotto la Sud. Decide un rigore di Coda al 13' del secondo tempo: fallo di Ruggero su Vulikic in area, secondo giallo per il difensore coi campani che restano in dieci (azione valutata dall'arbitro Zufferli dopo revisione video su chiamata del Var Baroni). Un episodio che spacca una partita dove fino a quel momento i blucerchiati avevano faticato, tenendo molto palla ma senza mai tirare in porta e anzi rischiando in alcune situazioni di concedere il vantaggio alla Juve Stabia. Una Sampdoria che resta imperfetta e assolutamente migliorabile sotto molti aspetti, ma che stavolta almeno ha avuto il merito di metterci un po' di cuore: un successo pesante in una stagione che resta in salita per i blucerchiati.