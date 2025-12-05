La Sampdoria e il salvagente con il mercato

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
GENOVA - La sfida con la Carrarese di domenica, poi quelle con Palermo, Padova e Reggiana prima della fine dell’anno. Ma poi soprattutto ci sarà il mercato di gennaio, forse l’ultimo vero salvagente della Sampdoria per evitare la Serie C. Quella di ieri è stata un’altra
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS