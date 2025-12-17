Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Samp, Coda spremuto: serve mercato per far respirare il bomber

L'attaccante classe '97 sempre più impiegati dai blucerchiati che vanno a caccia di nuove soluzioni
Marco Bisacchi
1 min
Samp, Coda spremuto: serve mercato per far respirare il bomber© LAPRESSE
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

Massimo Coda è sempre più “spremuto” nella Sampdoria e i blucerchiati - pur preservando al meglio il bomber campano - sono a caccia di nuove soluzioni tra campo e mercato. I numeri dicono che il bomber all time della Serie B (142 gol dal 2007 ad oggi) in questa stagione non si sta mai riposando: 12 partite da titolare su 16 in questo campionato, nelle ultime 9 è rimasto in campo per 90 minuti più recupero. Sinora il suo rendimento (7 gol e

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS