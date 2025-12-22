Sampdoria, Esposito per arrivare alla salvezza

GENOVA - La cartina tornasole della delusione sampdoriana per il pareggio di Padova è Salvatore Foti che - in un gesto di stizza - calcia un contenitore di acqua e ghiaccio fratturandosi il piede sinistro. Il nervosismo del vice di Gregucci (i due allenano la squadra in tandem) è umanamente comprensibile visto che i blucerchiati, pur dando segnali di vita sul piano del gioco e della proposta collettiva, continuano a restare in piena zona retroce