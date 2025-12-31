Tuttosport.com
Sampdoria, ecco Esposito e Brunori: visite mediche e subito con l'Avellino

La prossima mossa in via di definizione per i blucerchiati è il prestito con diritto di riscatto di Tjas Begic, 22 anni, ala sinistra di proprietà del Parma l'anno scorso al Frosinone
Marco Bisacchi
1 min
Sampdoria, ecco Esposito e Brunori: visite mediche e subito con l'Avellino© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

GENOVA - Salvatore Esposito e Matteo Brunori sosterranno le visite mediche con la Sampdoria i primi giorni di gennaio e saranno già disponibili per la gara di Avellino in programma sabato 10 gennaio, alla ripresa del campionato. Sono le due mosse nero su bianco di quello che il ceo danese Fredberg aveva annunciato come "un mercato aggressivo" a gennaio per i blucerchiati. Due operazioni seguite in prima persona dal ds Andrea Mancini che si so

