Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Samp è in crescita, a Catanzaro punto d'oro

Al Ceravolo finisce senza reti, però i blucerchiati compiono significativi passi avanti. I liguri si rivelano all’altezza dei più quotati calabresi. Il pareggio è il risultato più giusto. Brilla Abildgaard
Carmine Roca
1 min
La Samp è in crescita, a Catanzaro punto d'oro © LAPRESSE
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

E sono 25, le partite senza vittorie in trasferta della Sampdoria, che in casa del più quotato Catanzaro porata a casa uno scialbo 0-0 e rimane, pericolante, in piena zona retrocessione. Dal canto loro i calabresi riescono soltanto a fermare l’emorragia di sconfitte (le due di fila contro Frosinone e Venezia), impattando contro un avversario tutt’altro che trascendentale, riuscito, però, ad annullare le bocche di fuoco giallorosse: 8

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS