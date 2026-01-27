Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Allarme Samp: preoccupa lo stop di Viti

La crisi blucerchiata e le mosse del ds Mancini
Marco Bisacchi
1 min
Allarme Samp: preoccupa lo stop di Viti© Instagram U.C. Sampdoria
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

Il mercato in entrata della Sampdoria, per scelta e necessità, non è ancora finito. Al lungo stop di Salvatore Esposito - sulla carta il colpo più importante di questa sessione - si unisce ora il punto interrogativo legato a Mattia Viti, altro neo innesto uscito nell'intervallo nella gara di domenica a Catanzaro per un fastidio al flessore sinistro. La risonanza di oggi chiarirà le idee ai blucerchiati sulle condizioni di un giocatore che - al par

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS