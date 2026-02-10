Tuttosport.com
Orgoglio Brunori.  La Sampdoria ci punta  

Il fresco ex si è sbloccato a Modena. A supportare l’attaccante Begic e Pierini. Gregucci perde Palma: infiammazione al rotuleo
Marco Bisacchi
1 min
Ora la Sampdoria non vuole fermarsi. I blucerchiati - dopo le due vittorie con Spezia e Modena - stasera affrontano il Palermo e puntano a un altro risultato positivo per allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolo. Il clima è un po’ cambiato nella Genova blucerchiata dopo le tante novità del mercato di gennaio ma il rischio - in una piazza che vive anni di depressione calcistica - è quello di esagerare con gli entusiasmi e ritrovarsi nuovamente in una posizione

