Foti e Gregucci, dopo l’esonero dalla Samp arriva la maxi squalifica di 10 giornate: il motivo

Periodo no per la Sampdoria e in particolare per gli ormai ex allenatori Salvatore Foti e Angelo Gregucci . I due pochi giorni fa dopo la sconfitta contro il Frosinone sono stati esonerati ( le ultime sul nuovo allenatore ), e oggi il Tribunale Federale Nazionale li ha squalificati per 10 giornate a testa, da scontare nell'effettivo esercizio dell'attività di allenatore. Questa è stata la decisione del TFN in merito al deferimento della FIGC per le irregolarità sulla panchina della Sampdoria.

Squalifica Foti e Gregucci: cosa è successo

Ma perchè i due ex allenatori blucerchiati sono stati condannati? La FIGC aveva accusato la Sampdoria di irregolarità sulla panchina in quanto Foti, privo di patentino UEFA, era di fatto il primo allenatore della squadra, ruolo ricoperto sulla carta da Gregucci. In pratica il club ligure aveva aggirato la regola che impone di possedere il patentino UEFA, utilizzando un altro allenatore come una sorta di prestanome. Una pratica ritenuta scorretta, che è stata quindi condannata con 10 giornate di squalifica ciascuno.

Sampdoria, non solo gli allenatori: tutte le condanne

Foti e Gregucci, però, non sono stati però gli unici condannati. Il CEO Fredberg ha ricevuto 2 mesi di inibizione, così come il presidente Manfredi. Il club sarà invece costretto a pagare un'ammenda di 5000 euro. Di seguito, ecco tutte le condanne del Tribunale Federale Nazionale sul caso della panchina della Sampdoria: