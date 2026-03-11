Tuttosport.com
Caos Samp. C’è Lombardo 

Oggi primo allenamento diretto dal nuovo tecnico. Stangata a Foti e Gregucci per l’inversione dei ruoli: 10 giornate Due mesi a Manfredi e Fredberg
Marco Bisacchi
1 min
Caos Samp. C’è Lombardo © LAPRESSE
Con un doppio allenamento oggi a Bogliasco inizia ufficialmente la gestione Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria. Una candidatura che lunedì mattina pareva pro tempore ma che col passare delle ore - al netto di rumors e suggestioni affascinanti (su tutti l'idea di un ritorno di Roberto Mancini) - è diventata la scelta del club almeno da qui alla gara di sabato col Venezia, nonché verso le successive sfide ravvicinate con Carrarese ed Avellino.

